Власти Петербурга усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани

Санкт-Петербург, 11 мая. Меры безопасности в школах Петербурга усилят по поручению губернатора города Александра Беглова после трагедии, случившейся в казанской гимназии.

Во всех образовательных учреждениях Северной столицы проведут комплексную проверку систем безопасности. В Смольном отметили, что произошедшее в Казани показало необходимость постоянного контроля руководства школ и комитета по образованию по этому вопросу.

После стрельбы в школе Татарстана в учебных заведениях Петербурга усилили контроль за пропускным режимом. Кроме того, организовываются внеплановые проверки комплексных систем безопасности и проводятся обследования пришкольных территорий.

В Казани также выполнят проверку всех учебных заведений. Наряду с этим учебные занятия в школах будут отменены 12 мая.