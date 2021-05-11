Жители Петербурга несут цветы к зданию представительства Татарстана

Санкт-Петербург, 11 мая. Неравнодушные жители Северной столицы несут цветы в дань памяти жертвам стрельбы в гимназии №175 в Казани. Горожане собрались у здания представительства Татарстана.

Петербуржцы приходят класть цветы, игрушки и свечи к зданию представительства Татарстана на 11 линии Васильевского острова. Губернатор Петербурга Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте» выразил свои соболезнования.

«На связи с коллегами из Татарстана и готовы оказать любую помощь», — говорится в публикации.

Произошедшая стрельба в Казани поднимает вопрос о важности пересмотра норм распространения огнестрельного оружия в России. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.