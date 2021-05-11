Петербуржец в форме времен ВОВ стрелял в группу людей

Санкт-Петербург, 11 мая. Жительница Северной столицы написала заявление в полицию на буйного мужчину в форме времен ВОВ на улице Дыбенко. Он стрелял холостыми патронами в компанию людей из автомата.

Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, 33-летний мужчина был одет в военную форму времен Великой Отечественной войны. Он подошел к компании 18-летних молодых людей, которые стояли возле припаркованного автомобиля, и завел разговор. Спустя несколько минут правонарушитель начал целиться в компанию оружием и выстрелил как минимум четыре раза.

Его удалось задержать. Экспертиза показала, что автомат был списан, он предназначался только для имитации стрельбы. Также у мужчины изъяли 11 холостых патронов. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ («Хулиганство»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция задержала жителя Невского района на улице Дыбенко, сообщал ФАН. Он в пьяном состоянии открыл огонь в воздух из охолощенного автомата.