Сестра жестко избила малолетнего брата в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Семилетний школьник попал в больницу после избиения старшей сестрой в Выборгском районе города.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Культуры. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, 9 мая из нее был госпитализирован семилетний мальчик. В больнице у пострадавшего школьника диагностировали множественные травмы. После полного осмотра его состояние оценили как средней тяжести.

Предполагается, что мальчик получил травмы в результате конфликта с сестрой. Он сам заявил об этом медикам, а они передали соответствующую информацию в полицию. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В начале мая к полицейским Северной столицы обратилась мать 15-летней девочки, сообщал ФАН. Она попросила стражей порядка привлечь к ответственности своего мужа, который избил дочь ремнем.