Подросток украл у 12-летнего ребенка самокат в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. В отделение полиции обратилась 64-летняя жительница Северной столицы. Она утверждает, что у ее внука на проспекте Пятилеток подросток угнал самокат.

Пенсионерка заявила, что ее внук играл на детской площадке. К нему в доверие вошел неизвестный и обманным путем завладел самокатом и скрылся, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стоимость средства передвижения, по предварительным данным, оценивается в 12 тыс. рублей. Полицейские ищут похитителя самоката. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Липецкие правоохранители ищут злоумышленника, который может быть причастен к похищению велосипеда, сообщал ФАН. Камеры наружного наблюдения успели запечатлеть возможного преступника.