Хоккейные ворота рухнули на четырехлетнего малыша в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Четырехлетний мальчик попал в больницу с ушибами после того, как на него упали незакрепленные хоккейные ворота, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе дома на Гражданском проспекте. Перед падением ребенок качался на воротах. Медики оценили состояние несовершеннолетнего как удовлетворительное и отпустили домой. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще один четырехлетний ребенок едва не погиб при падении с высоты в одном из парков развлечений в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы.