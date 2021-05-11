Маленькая петербурженка упала с кровати и пробила голову игрушками

Санкт-Петербург, 11 мая. Случайное падение с кровати обернулось для 11-месячной девочки госпитализацией, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

При падении малышка ударилась головой о пол и игрушки. Родители сразу же отвезли дочь в больницу, где у нее диагностировали острую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, колотую рану и дырчатый перелом правой височной области. Состояние юной пациентки оценивается как средней степени тяжести, она находится под присмотром врачей.

В Москве младенец выпал из окна квартиры на 13 этаже. Родители забыли должным образом закрыть окно после проветривания и ушли в другую комнату. В это время сын вылез из кроватки, заполз на подоконник и сорвался вниз, сообщал ФАН.