Беспомощную петербурженку изнасиловал малознакомый юноша

Санкт-Петербург, 11 мая. Молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавшая обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности малознакомого 20-летнего юношу, который вступил с ней в интимную связь, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Все произошло в квартире, где заявительница находилась вместе с подозреваемым.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец Ленобласти, сейчас он дает показания.

Звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко обвинила в изнасиловании рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Она заявила, что музыкант якобы принуждал ее к половому акту, угрожая применением силы, сообщало URA.RU.