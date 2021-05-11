В Петербурге мигрант порезал своего знакомого во время застолья

Санкт-Петербург, 11 мая. Во время распития коньяка между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из участников застолья получил ножевые удары в область шеи.

Инцидент произошел днем 8 мая, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Между мужчинами начался словесный конфликт во время распития алкогольных напитков. Злоумышленник, выйдя из себя, схватил нож и нанес не менее четырех ударов в шею оппоненту. Почувствовав себя плохо, пострадавший попросил подозреваемого вызвать скорую помощь.

Мужчину госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемый помещен под стражу. Представители правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Жителю Курганинского района предъявлено обвинение в убийстве соседки, сообщал ФАН. Во время распития алкогольных напитков мужчина нанес женщине ножевое ранение в область грудной клетки.