Жителям Ленобласти пообещали потепление до +25 градусов во вторник

Санкт-Петербург, 11 мая. Ленинградскую область 11 мая ожидает облачная погода, однако воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В первый рабочий день после длительных майских праздников жителей Ленобласти встретит небольшая облачность. При этом выпадения осадков не прогнозируется.

Днем температура поднимется до +20...+25 градусов, но у водоемов может быть попрохладнее: до +15 градусов. Ветер подует южный со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти в течение суток.

Петербуржцев тем временем ожидает по-настоящему летняя погода. Во вторник в Северной столице будет самый теплый день с начала года, передает «Петербургский дневник».

Жителям Москвы тоже пообещали потепление 11 мая. Воздух в городе прогреется до +22 градусов. День выдастся солнечным, без осадков.