Праздник выпускников «Алые паруса» завоевал пять призов Global Eventex Awards

Санкт-Петербург, 11 мая. Всероссийский праздник выпускников школ «Алые паруса-2020» удостоился четырех золотых и одной серебряной награды престижного мирового конкурса Global Eventex Awards.

В этом году было подано рекордное количество заявок. Организаторы выбирали лучшие из 561 мероприятия, которые проводятся в 37 странах. «Алые паруса-2020» запомнились сменой локации. Традиционно бриг пускают по Неве, но в прошлом году в целях безопасности в связи с распространением коронавируса судно прошло по водам Финского залива.

Организаторы праздника подготовили мероприятие в кратчайшие сроки: меньше чем за месяц они разработали сценарий, провели репетиции, смонтировали декорации и понтоны для салютных установок. Прежде на это уходил целый год.

Судейская коллегия Global Eventex Awards удостоила шоу «Алые паруса» золота в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а также серебром в категории «Прямая трансляция».

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что выпускные вечера школьников могут пройти в традиционном формате в этом году, но с учетом требований Роспотребнадзора.