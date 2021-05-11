Уличная камера сняла жуткие кадры наезда на пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Автомобилист в центре Петербурге на большой скорости сбил пешехода прямо на пешеходном переходе. Момент аварии сняла камера уличного наблюдения.

Инцидент произошел на пересечении улиц Пестеля и Моховой. Видео публикует РЕН ТВ. Видно, что машина сбивает человека, тело которого от страшного удара отлетает в сторону на несколько метров.

Пострадавший петербуржец скончался на месте ДТП. В настоящее время правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео с места массового ДТП в Москве, где подростки на «Жигулях» протаранили шесть машин. Подозреваемым около 16-17 лет. На кадрах видно, что у машин повреждены бамперы.