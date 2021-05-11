Массовая драка произошла на площади Мужества в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Футбольные фанаты устроили драку на площади Мужества в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 10 мая. Вокруг находились молодые люди, которые не принимали участие в потасовке, но и не пытались остановить конфликт, сообщает РЕН ТВ.

В результате драки несколько человек получили травмы. По предварительным данным, один из хулиганов получил сотрясение мозга. Зачинщики побоища успели разбежаться до прибытия полиции.

Ранее сообщалось, что в районе канала Грибоедова мужчина получил огнестрельное ранение после того, как попросил группу неформалов не справлять нужду в Неву. Пострадавший преследовал нарушителей, но около дома Зингера один из панков распылил в его сторону баллончик, а другой выстрелил пострадавшему в ногу.