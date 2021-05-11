Полиция обнаружила бездыханное тело зампрокурора района в Петербурге

Москва, 11 мая. Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева нашли мертвым в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В минувшие выходные, 8 мая, на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной по адресу улица Изумрудная, 65 найдено тело мужчины без явных признаков насильственной смерти. Страшную находку сделал хозяин квартиры и по совместительству друг погибшего.

Установлено, что погибший — 34-летний Керим Сафаралиев. Он являлся заместителем прокурора Красносельского района Петербурга. Следственные органы полагают, что мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

По факту смерти работника надзорного ведомства проводится проверка. После будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ивановской области нашли труп 37-летнего местного жителя, о пропаже которого доложили десять месяцев назад. Тело пролежало на дне десятиметрового колодца почти год. Найти погибшего помогли растаявший снег и обильные дожди — они наполнили пространство, и тело выплыло наружу.