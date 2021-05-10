Синоптики пообещали петербуржцам до 24 градусов тепла 11 мая

Санкт-Петербург, 10 мая. Долгожданное тепло придет в Петербург после окончания длинных майских праздников. Уже 11 мая столбики уличных термометров покажут +22...+24 градуса.

При этом на побережье Финского залива будет прохладнее — от +16 до +18 градусов. Ожидается небольшая облачность без осадков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Порывистый южный ветер подует со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться, добавили в ведомстве.

В этом году для мая характерны резкие перепады температур и дожди, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. На данный момент показатели опережают климатический график примерно на месяц.