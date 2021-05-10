Труп молодой девушки выловили из Суздальского озера в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. В Выборгском районе из Среднего Суздальского озера достали тело 26-летней девушки. Труп пробыл в воде около восьми часов.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, погибшая находилась в воде в верхней одежде, в кармане у нее обнаружен паспорт. По предварительным данным, тело провело в водоеме порядка шести-восьми часов.

Труп направили в морг на экспертизу для определения точной причины смерти. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

У набережной Обводного канала в Северной столице в районе дома 139 в воде обнаружили тело молодой женщины, сообщал ФАН. На вид девушке около 25 лет, она была одета в серые брюки, куртку и кроссовки.