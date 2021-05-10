Петербуржцам рассказали о режиме работы метрополитена на День города

Санкт-Петербург, 10 мая. Метро Санкт-Петербурга будет работать в День города в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В четверг, 27 мая, в Северной столице пройдут праздничные мероприятия, которые приурочены ко Дню города. Но метрополитен, несмотря на большую культурную программу, продолжит работу в обычном режиме.

Станции откроются и закроются по расписанию, однако в пресс-службе уточнили, что об ограничении движения будут сообщать дополнительно.

В День Победы метро в Санкт-Петербурге также работало по традиционному расписанию. В предыдущие годы после празднования 9 Мая петербургская подземка была открыта всю ночь. Впервые ее закрыли в прошлом году. Тогда из-за пандемии коронавируса парад Победы пришлось провести летом.

Ранее сообщалось об ограничении работы станции метро «Адмиралтейская» в Петербурге. Ее закрывали на вход в День Победы из-за большого пассажиропотока.