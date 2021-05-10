СК возбудил дело по факту истязания семилетней девочки в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания маленькой девочки в одном из домов в Невском районе, передает ГСУ СКР по городу.

Следствие полагает, что злоумышленник систематически наносил семилетнему ребенку побои. Пострадавшая в настоящий момент находится в больнице и получает медицинскую и психологическую помощь. Правоохранительные органы занимаются поисками предполагаемого преступника.

Отец избил 12-летнего сына на улице Летчика Бабушкина в Москве, сообщало РИАМО. Прокуратура по данному факту начала проверку. Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.