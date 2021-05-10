Петербуржец снял салют в честь Дня Победы с модели военного самолета

Санкт-Петербург, 10 мая. Максим Драгунов при помощи квадрокоптера снял салют в честь Дня Победы с неожиданного ракурса. Для съемок он использовал модель военного самолета Ил-2.

Необычные кадры были опубликованы на странице пользователя в Instagram. Драгунов прикрепил к квадрокоптеру модель военного самолета и осуществил съемку праздничного салюта. Обычными кадрами тяжело кого-то удивить, поэтому петербуржцу пришла идея прикрепить к камере самолет, рассказал Драгунов «Невским Новостям». По словам автора видео, он следил, чтобы в момент залпов квадрокоптер не был сбит. Идею удалось успешно осуществить, так как Максим давно занимается дронами и имеет опыт съемки салютов.

С поиском модели самолета проблем не возникло, а распечатать 3D-модель помог друг, отметил Драгунов. По его словам, в этом году праздничный салют был особенно красив.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в честь Дня Победы выпустили более 1500 фейерверков. Залпы начались в 22:00 и продлились десять минут.