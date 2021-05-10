Медики госпитализировали упавшего с аттракциона ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Четырехлетний мальчик едва не погиб в результате падения с высоты в одном из парков развлечений Северной столицы.

Инцидент с участием юного жителя Петербурга произошел на Кемской улице. Мальчик катался на одном из аттракционов и в какой-то момент упал с него на землю. В результате падения он остался жив, однако получил серьезные травмы. Прибывшие на место ЧП медики приняли решение об экстренной госпитализации ребенка.

В настоящее время пострадавший мальчик находится под присмотром специалистов. О его состоянии пока ничего не сообщается. От правоохранителей Северной столицы сведения об инциденте пока также не поступали.