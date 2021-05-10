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Отопление в Петербурге могут отключить раньше срока

Общество
Отопление в Петербурге могут отключить раньше срока
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Николаев

Санкт-Петербург, 10 мая. Коммунальные службы Петербурга ожидают решения городской администрации о прекращении подачи отопления и переходе на режим периодического протапливания.

Процесс перехода на периодическое протапливание домов и учреждений в Санкт-Петербурге состоится в ближайшее время. Как сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», городской комитет по энергетике может дать соответствующее распоряжение уже на этой неделе — 11 или 12 мая.

«Скорее всего, уже 11–12 мая комитет по энергетике может выдать распоряжение о переходе на периодическое протапливание. Но распоряжение еще не поступало, это предположение», — уточнили коммунальщики.

Специалисты напомнили, что за отключение отопления в подвалах жилых домов отвечают управляющие компании. По этой причине на прекращение подачи тепла может уйти некоторое время.

Ранее сообщалось, что власти Москвы начнут отключать отопление с 10 мая. Этот процесс займет около пяти дней.

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