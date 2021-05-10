В Петербурге пьяный водитель Infinity устроил массовое ДТП

Санкт-Петербург, 10 мая. На Среднехотинском проспекте водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил три автомобиля — Lada Granta, Volkswagen Polo и Honda.

Иномарка без применения тормозов влетела в стоящие на светофоре автомобили. После столкновения из Infinity вышли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные повреждения.

Из-за инцидента движение на трамвайных путях было временно заблокировано. По последним данным, компитентные службы отогнали транспортные средства от места ДТП.

На севере Петербурга иномарка врезалась в светофор, сообщал ФАН. Машина на большой скорости влетела в столб на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов.