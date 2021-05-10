Петербуржцу доставили муляж iPhone 11 за 58 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 10 мая. Житель Петербурга стал жертвой мошенников. Его обманули при покупке iPhone на сайте бесплатных объявлений.

Потерпевший обратился к сотрудникам полиции и рассказал, что продавец ввел его в заблуждение и под предлогом покупки телефона продал неизвестный предмет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявитель указал, что материальный ущерб от действий неизвестного составил 58 тысяч рублей, что является для него значительным. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Преступника разыскивают.

Пенсионерка из Северной столицы попалась на уловку мошенника и отдала около 1,7 млн рублей. Полиция проводит проверку, сообщал ФАН.