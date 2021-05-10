Петербуржец похитил собственную дочь и увез в неизвестном направлении

Санкт-Петербург, 10 мая. Сотрудники полиции занимаются поисками девочки, которую, по предварительным данным, похитил отец, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением обратилась мать школьницы, которая рассказала, что петербуржец забрал ребенка погулять и до сих пор не вернулся. На связь бывший супруг не выходит, на звонки не отвечает. Все обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Полицейские нашли девочку, похищенную из квартиры на западе Москвы, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленником оказался отец, топ-менеджер нефтяной компании. Сначала он вывез дочь в Ленинградскую область, а затем вернулся в Подмосковье.