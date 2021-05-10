Неизвестный угнал фургон за 3 млн рублей у торгового центра в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. В Московском районе у гражданина Таджикистана украли белый фургон стоимостью 3 млн рублей.

Гражданин Таджикистана написал заявление в полицию по факту угона автомобиля. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, возле ТРЦ «Торговый двор» злоумышленник украл белый фургон. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Предположительно, вор уехал в сторону Металлостроя. Составлена ориентировка. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уроженец Узбекистана написал заявление в правоохранительные органы по факту похищения мотоцикла возле парадной жилого дома на улице Черкасова, сообщал ФАН. Стоимость транспортного средства составляет 80 тыс. рублей.