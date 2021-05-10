Девушка наткнулась на мешок с костями в Полежаевском парке

Санкт-Петербург, 10 мая. Человеческие останки обнаружили в Полежаевском парке на юге Петербурга. Девушка, наткнувшаяся на пакет с необычным содержимым, обратилась в полицию.

Как стало известно ФАН, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они увидели, что кости лежали в строительном мешке. Пока неизвестно, кому принадлежат останки. Их направили в морг для установления причин смерти. Другие подробности инцидента пока выясняются.

Петербургская полиция обнаружила 20 мешков с останками 118 людей, собранными местным поисковым отрядом на территории от Хапо-Ое до Ексолово в начале прошлого года. Останки принадлежат солдатам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, сообщал ФАН.