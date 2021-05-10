Дедушка умер на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Пожилой мужчина скончался на детской площадке в Выборгском районе города, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на улице Сикейроса. Прохожие заметили, что пенсионеру стало плохо, и вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть. Погибшим оказался 71-летний петербуржец, который жил в соседнем доме. Тело направили в морг для проведения экспертизы.

Мертвого мужчину в черной одежде обнаружили на детской площадке на проспекте Большевиков. Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было, личность покойного установить не удалось, сообщал ФАН.