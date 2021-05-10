Изрезанный труп мужчины нашли в подъезде дома в Колпине

Санкт-Петербург, 10 мая. В УМВД поступило сообщение о том, что в городе Колпино на первом этаже в парадной дома по Заводскому проезду обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, на место направили полицейский наряд. Сотрудники зафиксировали у умершего множественные ушибы и ссадины различных частей тела. Личность мужчины установлена. Им оказался неработающий гражданин, проживающий неподалеку от места трагедии. Ему было 45 лет.

Полицейские направили тело в морг для установления причины смерти. С места преступления изъяли следы пальцев рук, осколки стекла бутылки, смывы вещества бурого цвета.

Бездыханное тело двухлетнего мальчика обнаружили в квартире жилого дома на Комендантском проспекте, сообщал ФАН. Медики осмотрели тело и не нашли внешних признаков насильственной смерти.