Мертвого двухлетнего ребенка нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 10 мая. Бездыханное тело двухлетнего мальчика обнаружили в квартире жилого дома на Комендантском проспекте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики осмотрели тело и не нашли внешних признаков насильственной смерти. Его направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ребенок проживал вместе с матерью, семья была благополучной.

Незадолго до этого в одной из колпинских многоэтажек дворник обнаружила труп младенца, завернутый в одеяло. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, тело было передано экспертам для установления причины смерти, сообщал ФАН.