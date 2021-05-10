Жители Кронштадта восхитились праздничным салютом в честь Дня Победы

Санкт-Петербург, 10 мая. Жители Кронштадта смогли насладиться красочным салютом в честь Дня Победы. Там, как и в других городах России, 9 Мая прошли торжества.

Праздник по традиции завершился фейерверком, посмотреть на который собрались сотни местных жителей. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны.

Красочное пиротехническое шоу озарило небо города-порта в 22:00. ​До этого, в 16:30, в сквере перед Кронштадтским дворцом молодежи состоялся гала-концерт «Сороковые, роковые».

А в Петербурге 9 мая зажгли факелы Ростральных колонн в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пламя горело с 09:00 до 12:00, а также с 18:00 до 23:00.

Праздничный салют увидели также и жители Москвы. В День Победы небо российской столицы украсили свыше 12 тыс. залпов, которые можно было наблюдать в течение десяти минут, пишет «Ридус».