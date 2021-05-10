Панки подстрелили мужчину в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 10 мая. Мужчина получил огнестрельное ранение после того, как попросил группу неформалов не справлять нужду в Неву. Инцидент произошел в районе канала Грибоедова.

Петербуржец прогуливался с супругой, увидел группу панков и захотел с ними сфотографироваться. После этого представители молодежной субкультуры отвернулись и начали справлять нужду в реку. Шокированный житель Северной столицы сделал парням замечание, после чего начал преследовать их.

По словам жены пострадавшего, около дома Зингера один из панков распылил в сторону преследователя баллончик, а другой выстрелил ему в ногу. Увидев бегущую к ним женщину, хулиганы скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия прибыли оперативники и врачи, петербуржцу оказали медицинскую помощь.

Житель Челябинска устроил пьяные разборки во дворе жилого дома. По словам соседей, ему не понравилось, что молодые люди сидели на улице в ночное время. Мужчина поскандалил, после чего сходил домой за ружьем и открыл огонь, пострадал один человек, сообщало URA.RU.