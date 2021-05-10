Из Обводного канала в Петербурге достали труп девушки

Санкт-Петербург, 10 мая. У набережной Обводного канала в районе дома 139 в воде обнаружили тело молодой женщины.

Как сообщили в правоохранительных органах, на вид девушке около 25 лет. Она была одета в серые брюки, куртку и кроссовки.

По предварительным данным, погибшая пробыла в воде не менее двух дней. Обстоятельства смерти и личность девушки предстоит установить стражам порядка.

Петербуржец упал в воду с Благовещенского моста и погиб, сообщал ФАН. Сотрудники экстренных служб вытащили труп из воды.