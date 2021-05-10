Петербуржцам пообещали потепление до +19 градусов 10 мая

Санкт-Петербург, 10 мая. Новая неделя в Санкт-Петербурге начнется с потепления. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь 10 мая.

Небольшие осадки в виде дождя пройдут в Северной столице в ночь на понедельник и в первой половине дня. Температура воздуха прогреется до +19 градусов, а ночью — до семи градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать до 13 метров в секунду, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Резкое потепление ждет и жителей Москвы. Начиная с 10 мая воздух в столице прогреется до +20 градусов. В области ожидается до 26 градусов выше нуля. В регион постепенно приходит лето, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.