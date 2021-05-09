Депутат Госдумы Вострецов поздравил фронтовиков с Днем Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Депутат ГД Сергей Вострецов в день Великой Победы вместе со своим четырехлетним сыном Марком встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

Сын Вострецова поздравил участников ВОВ и спел песни военных лет. Ветераны присоединились к маленькому Марку, и вместе они исполнили легендарные композиции «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка» и «Венский вальс».

Кроме того, депутат посетил праздничные концерты в Южно-Приморском парке и г. Красное Село. Вострецов обратился к жителям района с торжественной речью.

«Эта Победа не просто история или символ, это до сих пор кровоточащая рана, каждый восьмой житель нашей страны стал жертвой Второй мировой войны. Поэтому, в отличие от Европы, мы никогда это не забудем!», — сказал политик.

Вострецов также добавил, что сомневающимся в неоспоримой роли России в победе над фашистами, стоит послушать песню «Хотят ли русские войны».

Торжественные мероприятия прошли по всей стране 9 мая. По традиции праздничный день завершился красочным салютом. Так, москвичи увидели зрелищное шоу продолжительностью десять минут.