Мужчина погиб под колесами автомобиля на мосту Александра Невского

Санкт-Петербург, 9 мая. Kia насмерть сбила молодого человека на мосту Александра Невского. Мужчина был пьян и вышел на дорогу. Летевшая на скорости иномарка не заметила пешехода.

Трагедия произошла днем в центре Петербурга. Машина насмерть сбила пьяного пешехода, который вышел на проезжую часть моста Александра Невского и размахивал руками.

Автомобиль ехал в сторону Заневского проспекта. Машина петляла между рядами, и водитель не успел затормозить перед внезапно возникшим на дороге мужчиной.

Удар был такой силы, что пешехода отбросило далеко в сторону на разделительную полосу, за которой были трамвайные пути. Из-за этого движение общественного транспорта остановилось.

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