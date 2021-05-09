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Мужчина погиб под колесами автомобиля на мосту Александра Невского

Происшествия
Мужчина погиб под колесами автомобиля на мосту Александра Невского
wikipedia.org  /  Alexander Patrikeev / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 9 мая. Kia насмерть сбила молодого человека на мосту Александра Невского. Мужчина был пьян и вышел на дорогу. Летевшая на скорости иномарка не заметила пешехода.

Трагедия произошла днем в центре Петербурга. Машина насмерть сбила пьяного пешехода, который вышел на проезжую часть моста Александра Невского и размахивал руками.

Автомобиль ехал в сторону Заневского проспекта. Машина петляла между рядами, и водитель не успел затормозить перед внезапно возникшим на дороге мужчиной.

Удар был такой силы, что пешехода отбросило далеко в сторону на разделительную полосу, за которой были трамвайные пути. Из-за этого движение общественного транспорта остановилось.

Ребенок за рулем «семерки» насмерть задавил свою мать под Курском, сообщал ФАН. ДТП произошло на Северном кладбище в Щиграх на Пасху.

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