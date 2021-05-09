Акция «Бессмертный полк» состоялась в Ленобласти онлайн

Санкт-Петербург, 9 мая. Жители Ленинградской области приняли участие в шествии «Бессмертного полка» онлайн. Такой формат был выбран из-за ситуации с коронавирусом.

Акция в Ленобласти стартовала в 15:00, ее трансляция велась на телеканале «ЛенТВ24». На протяжении часа людям показывали фотографии героев, защищавших Советский Союз во времена Великой Отечественной войны.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» затронуло все регионы Российской Федерации. Люди со всех уголков страны загружали фотографии своих близких, которые внесли непосредственный вклад в Великую Победу.

В 15:00 онлайн-акция «Бессмертного полка» также стартовала в Москве. Организаторы второй год подряд отдают предпочтение виртуальному формату проведения мероприятия из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом удается не допустить массового скопления граждан в одном месте.