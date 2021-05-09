Напавший с ножом на школьницу петербуржец заявил, что ошибся жертвой

Санкт-Петербург, 9 мая. Задержанный за покушение на убийство девятиклассницы изменил собственные показания. Фигурант дела заявил, что напал на школьницу «по ошибке».

Ранее во время допроса мужчина объяснил свои агрессивные действия тем, что жертва якобы пыталась у него что-то отобрать. Теперь, по данным источника ФАН, злоумышленник утверждает, что на его личные вещи «покушалась» другая девочка.

Напомним, на Большом проспекте на 15-летнюю девочку напал незнакомец с ножом. От тяжелых ранений школьницу спасла зимняя куртка. Спустя время оперативники скрутили напавшего 46-летнего мужчину в одном из домов по 11-й линии Васильевского острова.

Как утверждает задержанный, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении его возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, писал ФАН.