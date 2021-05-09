Глава МГ «Патриот» Столярчук отметил День Победы с жителями Кронштадта

Кронштадт, 9 мая. Руководитель медиагруппы также принял участи во вручении подарков ветеранам от «Острова фортов».

В городе воинской славы Кронштадте в честь Дня Победы прошел парад моряков Ленинградской военной морской базы. Увидеть его собрались почти 3 тысячи местных жителей и гостей. Участие в праздничных мероприятиях также принял руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. В рамках праздника глава патриотического объединения вручил ветеранам подарки от проекта «Остров фортов».

Напомним, «Остров фортов» — организация, созданная для координации работы по созданию одноименного туристско-рекреационного кластера в Кронштадте во исполнение поручения президента Российской Федерации. В 2020 году были созданы и введены в эксплуатацию объекты первого этапа кластера 2020 года: музейно-исторический парк «Остров фортов», а также учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев».

В Петербурге парад в честь 9 Мая завершился пролетом авиации. Три десятка летательных аппаратов Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны единым строем проследовали по маршруту над городом во главе с тяжелым вертолетом Ми-26.