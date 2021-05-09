«Заминировавший» Пулково петербуржец имеет судимость за разбой

Санкт-Петербург, 9 мая. Мужчина сообщил о минировании аэропорта Пулково минувшей ночью. Выяснилось, что в молодости его осудили за кражу и разбой, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель города решил подшутить над другом, который должен был улететь из Северной столицы. Он позвонил в дежурную часть и сообщил о якобы заложенной в аэропорту бомбе.

После осмотра помещений и близлежащей территории аэропорта Пулково взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

В ходе оперативных действий полиция установила личность звонившего. Им оказался 55-летний гражданин, проживающий на Лиговском проспекте. Мужчина, будучи пьяным, решил подшутить над товарищем.

Сотрудники полиции получили сообщение от жителя Всеволожского района, который «пообещал» устроить взрыв в Москве, сообщает ФАН.