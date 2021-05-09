Аноним пригрозил взорвать самолет до Москвы в петербургском аэропорту

Санкт-Петербург, 9 мая. Сообщение об угрозе взрыва поступило с неизвестного номера. Позже сотрудники полиции установили личность злоумышленника и составили в отношении него административный протокол.

Аноним позвонил в дежурную часть и заявил, что на самолет, вылетающий рейсом Санкт-Петербург — Москва из Пулкова, якобы сядет человек с бомбой. Полицейским удалось вычислить абонента. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, им оказался 54-летний местный житель.

После звонка специалисты тщательно осмотрели территорию аэропорта и не обнаружили взрывных устройств. В связи с отсутствием угрозы взрыва расписание движения воздушного транспорта не менялось.

Полиция задержала злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения спустя полтора часа после анонимного сообщения. В отношении хулигана составили административный протокол.

Ранее мужчина и подросток погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ под Волгоградом, писал ФАН.