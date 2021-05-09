Найденный с простреленной головой петербуржец мог пострадать из-за несчастного случая

Санкт-Петербург, 9 мая. Правоохранители сделали предположение о том, что местный житель мог получить ранение в голову из-за самострела.

По предварительным данным, петербуржец неосторожно обращался с травматическим пистолетом в Выборгском районе в салоне собственной машины. Случайный прохожий заметил горожанина, находившегося без сознания, и вызвал полицию.

Пострадавший мужчина уже находится в больнице с травмой в височной области. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает источник ФАН в МВД.

Петербуржца в автомобиле заметил прохожий. Вместе с медиками спасатели извлекли раненого автомобилиста из транспорта, разбив стекло машины. После свидетель события позвонил супруге пострадавшего.