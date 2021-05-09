Георгиевская лента украсила «Лахта-центр» в Петербурге перед 9 Мая

Санкт-Петербург, 9 мая. Огромная Георгиевская лента украсила самый высокий в Европе небоскреб «Лахта-центр» в Петербурге накануне Дня Победы.

В ночь на 9 мая расположенный на берегу Финского залива «Лахта-центр» украсило декоративное освещение. В честь Дня Победы здание окрасилось в черно-оранжевые цвета. Фотографиями необычной голограммы жители Северной столицы поделились в соцсетях.

На фото, появившихся в интернете, видно, как подсветка здания из обычных синих линий постепенно принимает цвета Георгиевской ленты. Таким образом создается ощущение, что она обвивает небоскреб.

Вечером 9 мая в Северной столице у стен Петропавловской крепости состоится праздничный салют по случаю 76-й годовщины Победы в ВОВ. Он начнется в 22:00. Увидеть его жители и гости города смогут с Дворцовой набережной, Биржевого, Троицкого и Литейного мостов, а также со стрелки Васильевского острова.