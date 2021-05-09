Пушечный залп прогремел в Петербурге в честь Дня Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости раздался в Северной столице в день 76-годовщины Победы над фашистской Германией.

Праздничный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал в Петербурге в полдень. Мероприятие символизирует победу советского народа над фашистской Германией.

Нарышкин бастион строили в течение 28 лет. Под бастионом возвели земляную насыпь, которая значительно увеличила территорию Заячьего острова. Ключи от крепостных ворот хранились в этом здании с 1837 года.