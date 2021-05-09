Около трех тысяч человек пришли увидеть парад моряков в Кронштадте

Кронштадт, 9 мая. В городе воинской славы Кронштадте в честь Дня Победы состоялся парад моряков Ленинградской военной морской базы. Увидеть его пришли почти три тыс. зрителей.

Торжественное мероприятие по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в городе-порте параллельно с парадом в Петербурге. В нем участвовали 900 военных моряков из экипажей кораблей Балтийского флота.

Увидеть выступление военных пришли жители и гости города, всего около трех тыс. человек. Многие находились на Якорной площади с портретами своих родственников-ветеранов, передает агентство «Невские Новости».

Праздничное шествие в Кронштадте началось с проспекта Ленина, Якорная площадь стала конечным пунктом. Там же, в Кронштадтском морском соборе, состоялся молебен по погибшим в годы войны.

В Петербурге парад завершился пролетом авиации. Три десятка летательных аппаратов Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны единым строем проследовали по маршруту над городом во главе с тяжелым вертолетом Ми-26.