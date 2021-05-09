Смольный прокомментировал сбой в работе оборудования дамбы в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 мая. Сбой в работе электрооборудования петербургской дамбы требует принятия кардинальных мер, заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Аварийное отключение линии электропередачи «Лахтинская-1» произошло 8 мая. Сбой в работе оборудования происходит уже не впервые. Нестабильная работа линий может оставить без электричества Курортный и Кронштадтский районы Петербурга.

Специалисты намерены в первую очередь выяснить причины погашения подстанции и отсутствия взаимодействия с городской электросетевой организацией. Несмотря на неполадки, работа электрооборудования петербургской дамбы находится под контролем, заверил Бондарчук.

Сбой на электрооборудовании в Курортном районе Петербурга произошел 24 апреля. Автоматические системы защиты сработали сразу после происшествия. Еще один сбой случился в Приморском районе города в конце марта.