Полиция Петербурга начала проверку по факту интимной переписки с участием ребенка

Санкт-Петербург, 9 мая. Сообщение в дежурную часть поступило от местной жительницы. Она узнала, что несовершеннолетняя дочь ее знакомой ведет откровенную переписку с неизвестным мужчиной.

Сотрудник УМВД России по Фрунзенскому району опросил подругу заявительницы, которая подтвердила факт наличия у своей маленькой дочери переписки интимного характера.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность адресата «любовных» посланий школьницы пока не установлена. Переписку и фотографии мать девочки удалила.

Ранее сайт 360tv.ru писал о громком деле в отношении преподавателя ВШЭ. Его обвинили в рассылке интимных фотографий десяткам девочек.