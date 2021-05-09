Девятиклассница отравилась таблетками в Выборге

Санкт-Петербург, 9 мая. Девочка попала в больницу с тяжелым отравлением, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Днем 8 апреля из своей квартиры в Выборге в тяжелом состоянии госпитализировали 17-летнюю школьницу с острым отравлением таблетками. Об инциденте в полицию сообщили сотрудники детской городской больницы. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее в детскую больницу в Петербурге попала старшеклассница, которая отравилась таблетками. Пострадавшая приняла лекарство для снятия спазмов, сообщало Федеральное агентство новостей.