Потепление до +13 градусов ожидается в Петербурге 9 мая

Санкт-Петербург, 9 мая. Солнечная погода установилась в Санкт-Петербурге в День Победы после продолжительных дождей, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Гребень антициклона, усиливающийся с юго-запада, определяет синоптическую ситуацию в Северной столице. В течение дня в Петербурге ожидается переменная облачность. Осадков 9 мая не предвидится, однако температурный фон останется ниже климатической нормы, добавил Леус.

Столбики термометров в Петербурге покажут от +11 до +13 градусов, в области температура поднимется от +9 до +14 градусов. Скорость северо-западного ветра достигнет пяти–десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм ртутного столба.

Начало мая в Северной столице стало самым дождливым за последние 50 лет. Накануне в городе выпало 13 мм осадков. Последний весенний месяц перевыполнил климатическую норму.