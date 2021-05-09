Петербургская полиция задержала находящегося в розыске армянского уклониста

Санкт-Петербург, 9 мая. Гражданин Армении, который в течение семи лет находился в розыске за уклонение от военной службы, попал «в руки полиции» в Адмиралтейском районе.

Стражи порядка во время профилактического обхода задержали гражданина Армении, который с 2013 года находится в федеральном розыске, сообщает источник ФАН. Он скрывался от правоохранительных органов в течение семи лет.

На родине фигуранта признали виновным по статье об уклонении от прохождения срочной военной службы. В настоящее время полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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