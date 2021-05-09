Отчим почти год насиловал падчерицу в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого в совращении несовершеннолетней девочки, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 44-летний петербуржец впервые надругался над 12-летним ребенком в июне 2020 года. Насилие продолжалось до февраля текущего года. О преступлении полицейским рассказала мать пострадавшей школьницы.

Следственный комитет по Красносельскому району возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские Выборга расследуют изнасилование девятиклассницы. Злоумышленник напал на девочку на пересечении Петровской и Батальонной улиц, сообщал ФАН.