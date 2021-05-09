Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Политика
Основатель «Музея Новороссии» высказался об инциденте с флагами во Владивостоке
12:07
Общество
Украинский ученый «сел в лужу» с заявлением о водном провале России в Крыму
12:07
Весь мир
Бездомные захватили легендарный пляж Лос-Анджелеса
12:05
Экономика
Компания Renault опубликовала изображения нового Megane E-Tech Electric
12:05
Общество
Клип на песню «Вечный огонь» сняли сотрудники УФСИН по Рязанской области
12:02
Общество
Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации
12:01
Общество
Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
12:01
Происшествия
Полиция задержала двух человек после смертельной драки в Благовещенске
12:00
Общество
Смольный прокомментировал сбой в работе оборудования дамбы в Петербурге
12:00
Общество
Поэт в солдатской шинели: судьба барда-фронтовика Булата Окуджавы
11:59
Происшествия
Инспекторы поймали компанию беглецов-подростков, устроивших ДТП в Ленобласти
11:56
Шоу-бизнес
Галкин показал архивные фото своего деда, который участвовал в Сталинградской битве
11:56
Общество
Власти Липецка организовали парад Победы для столетнего ветерана ВОВ
11:54
Экономика
Илон Маск случайно обвалил курс Dogecoin
11:54
Общество
Воробьев исключил введение новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
11:53
Происшествия
Полиция Петербурга начала проверку по факту интимной переписки с участием ребенка
11:52
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за неуважение к ветеранам из-за поздравления с Днем Победы
11:47
Общество
Подвиг 19-летнего советского солдата Хайло вспомнили в День Победы
11:47
Политика
Бывший депутат ДНР назвал патриотизм неонацистов Украины предательством
11:45
Происшествия
Разбившийся на Камчатке вертолет Ми-2 нуждался в плановом техобслуживании
Все новости

Отчим почти год насиловал падчерицу в Петербурге

  /   Обновлено: 09 мая 2021 11:01
Происшествия
Отчим почти год насиловал падчерицу в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого в совращении несовершеннолетней девочки, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 44-летний петербуржец впервые надругался над 12-летним ребенком в июне 2020 года. Насилие продолжалось до февраля текущего года. О преступлении полицейским рассказала мать пострадавшей школьницы.

Следственный комитет по Красносельскому району возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские Выборга расследуют изнасилование девятиклассницы. Злоумышленник напал на девочку на пересечении Петровской и Батальонной улиц, сообщал ФАН.

петербург изнасилование педофил девочка отчим
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 246111 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 219040 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 152502 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 114552 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 74326 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Происшествия / Отчим почти год насиловал падчерицу в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru